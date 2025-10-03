Dim, sirene in otroški smeh v centru Ljubljane (FOTO)

Kongresni trg je bil danes dopoldne poln radovednih otrok, ki so se veselili prikaza najrazličnejših gasilskih in drugih varnostnih veščin.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so namreč skupaj s partnerji pripravili tretji Dan z gasilci, namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom, ki so na zabaven in igriv način spoznavali, kako pomembni so preventiva, varnost in hitra reakcija ob nesrečah.

največji hit dogodka je bil maskota, gasilec Brigi, ki je s svojo prisrčnostjo osvojila srca malih obiskovalcev. Brigi je otroke zabaval, animiral in poskrbel, da je bil dan še bolj nepozaben. Otroci pa so mu z veseljem mahali, se z njim slikali, plesali in se igrali.