FOTO:Direkcija se hvali, da dobro vzdržuje zasavsko cesto

Litija – Po večletnih pripravah je direkcija za infrastrukturo začela prenovitvena dela glavne zasavske ceste na območju Senožeti v dolski občini. Večji del drugih cestnih odsekov med Litijo in Šentjakobom je dotrajanih in luknjastih kot švicarski sir. Zaradi nevarne ceste pri Spodnjem Hotiču je posredoval cestni inšpektor.Cestni upravljavci niso izvedli večjih vlaganj v obnovo glavne ceste po rekonstrukciji ceste med Ribčami in križiščem za Jesenje ter gradnji nadvoza čez železniško progo v Zgornjem Logu. Prometnico je lani po podatkih direkcije za infrastrukturo prevozilo okoli 8800 motornih vozil na dan, med njimi so ...