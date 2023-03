Direkcija še vztraja pri gradnji zožene prometnice

V nadaljevanju preberite:

Za gradnjo zožene štiripasovnice skozi Lavrico in Škofljico državi še ni uspelo pridobiti zemljišč. Vendar kljub nasprotovanju krajanov direkcija za infrastrukturo (DRSI) vztraja pri izvedbi projekta, ki jim ga je pred leti naložila vlada. Novo občinsko vodstvo z županom Primožem Cimermanom na čelu meni, da to ni pravi način za reševanje prometnih zagat skozi obe naselji. V nadaljevanju preberite, kaj pravi pravni zastopnik lastnikov zemljišč ob Dolenjski cesti, kakšno je stališče občine Škofljica do obvoznice in do nameravane gradnje podvoza pod tiri na Škofljici.