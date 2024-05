Direktor Kina Šiške po zapletu vendarle županov izbranec

Ljubljanski mestni svet je na današnji seji za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška imenoval Tiborja Miheliča Syeda. Petletni mandat bo nastopil 5. avgusta. V razpravi so opozicijski svetniki opozorili, da je svet zavoda med tremi kandidati podprl sedanjega v. d. direktorja zavoda Mitjo Bravharja, mestni svet pa bo to odločitev »povozil«.

Občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na razgovor povabila vse tri prijavljene kandidate, torej Bravharja, direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda in nekdanjega pomočnika direktorja za glasbeni program v Kinu Šiška Matjaža Mančka. »Prepričalo nas je pričanje Tiborja Miheliča Syeda,« je na seji pojasnil predsednik komisije Aleš Čerin.

V razpravi je svetnica Levice Urška Honzak opozorila na »popolnoma nesprejemljiv postopek«. Spomnila je, da so razpis ponovili trikrat. »Na prvega sta se prijavila dva kandidata in imata kar naenkrat razgovor pri županu, češ da je to normalno, ne razgovora na kadrovski komisiji, ampak pri županu. In potem se kar oba iz osebnih razlogov odpovesta kandidaturi,« je dejala. Dodala je še, da je Mihelič Syed po drugem razpisu odstopil od kandidature iz osebnih razlogov in se spet prijavil na tretji razpis.

Spomnila je tudi na besede župana Zorana Jankovića, da nihče ne more postati direktor javnega zavoda brez njegovega soglasja. »To je, kar se mene tiče, nesprejemljivo,« je bila kritična. Poudarila je, da direktorje javnih zavodov imenujejo mestne svetnice in svetniki. »Seveda imate skupaj z Gibanjem Svoboda večino v tem mestnem svetu in lahko izglasujete kar želite, ampak to niste vi, gospod župan, vi ne imenujete direktorjev javnih zavodov,« je dodala. Ob tem je ponovila, da s predlaganim kandidatom nimajo težav, zato njegovemu imenovanju ne bodo nasprotovali.

Svetnica Vesne Jasminka Dedić pa je dejala, da skoraj nobena seja ne mine, brez da bi opozicijske svetnike Janković opozoril, da so v demokraciji. »Glede na to, da je svet javnega zavoda podal pozitivno predhodno mnenje h kandidaturi Mitji Bravharju, to pomeni, da je v bistvu mestna uprava z vami na čelu povozila odločitev javnega zavoda in s tem tudi demokratične procedure,« je povedala in dodala, da gre za teptanje demokracije.

Tudi mestni svetnik SDS Igor Horvat je dejal, da je zelo čudno, da je svet zavoda Kina Šiška s šestimi glasovi za in nobenim proti potrdil drugega kandidata, kot ga komisija predlaga mestnemu svetu.

Na očitke je najprej odgovoril Čerin in povedal, da je mnenje sveta zavoda pomembno, ni pa zavezujoče. Janković pa je dejal, da je bil Mihelič Syed v predstavitvi najboljši. »Stojim za tem, da je v tem mestnem svetu oziroma v Ljubljani, v naših podjetjih in zavodih nemogoče, da bi bil kdo direktor, brez da jaz pokimam, ker ga mestni svet ne bo izglasoval,« je ponovil. Kot višek demokracije pa je označil, da lahko SDS in svetnik Aleš Primc pred vsako sejo protestirata pred mestno hišo.

Svetniki so sicer predlog za imenovanje prejeli tik pred današnjo sejo, za imenovanje Miheliča Syeda pa je glasovalo 30 od 45 mestnih svetnikov, sedem jih je glasovalo proti.

Na prvi razpis so prispele tri prijave, popolni pa sta oddala zdajšnji v. d. direktorja zavoda, ki je bil pred tem pomočnik direktorja za menedžment in finance, Mitja Bravhar in glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar. Oba sta od kandidature po razgovoru z županom odstopila. Na drugem razpisu pa je bil Mihelič Syed edini kandidat, a je od kandidature kasneje odstopil.