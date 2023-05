Direktorjema Peršinu in Brleku bogate nagrade

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki običajno konec maja odločajo o izplačilih nagrad direktorjem javnih zavodov za minulo poslovno leto. Nagrade sicer ne zarežejo v mestni proračun, ampak jih izplačajo kar zavodi sami. Nekateri direktorji pa so upravičeni celo do nagrad za tekoče poslovno leto. Že nekaj let se na lestvico najvišje izplačanih nagrad uvrščata Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), in Darko Brlek, prvi mož Festivala Ljubljana. Letos bo vsak prejel okoli 20.000 evrov bruto nagrade.