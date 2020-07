FOTO:Do kdaj nevarno prečkanje tirov v Domžalah

Domžale – Po več desetletjih upov bodo Domžalčani morda vendarle dočakali sodobno in predvsem varno železniško postajo. Vlada je namreč med 69 projektov s področja cestne in železniške infrastrukture projekt nadgradnje železniške postaje v Domžalah pred nedavnim uvrstila v interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19.H gospodarskemu razvoju Domžal in razcvetu slamnikarske industrije je ob koncu 19. stoletja veliko pripomogla nova železniška proga med Ljubljano in Kamnikom. Da so jo takrat speljali skozi Domžale, gre zahvala prebivalcem Mengša, ki so ...