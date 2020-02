Do konca septembra delo na cesti Vikrče–Tacen

Spodnje Pirniče s Kamniško-Savinjskimi Alpami. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z marcem začenja IMP z gradnjo komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo ceste Vikrče–Tacen. Med hišnimi številkami Vikrče 1 in 36 začenjajo v medvoški občini z gradnjo plinovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, optičnega omrežja, izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo ceste. Gre za eno izmed zadnjih tras projekta Čisto zate v občini Medvode. Zaključek del je predviden do konca septembra, dotlej pa bo promet po lokalni cesti potekal izmenično enosmerno, urejen bo s semaforjem ali ročnim usmerjanjem.V času del bo izvedena omejitev in prepoved prometa z delno zaporo lokalne ceste LC 251011 (Tacen - Brezovec). V času jutranjih in popoldanskih prometnih konic pričakujejo zastoje in zamudo avtobusov, tudi na liniji 15 LPP Stanežiče–Vikrče–Pirniče–Medvode–Sora, zato vsem voznikom iz smeri Kranja ali Škofje Loke priporočajo, da proti Ljubljani uporabijo vzporedni cesti, avtocesto Kranj–Ljubljana ali državno cesto Medvode–Ljubljana.Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje navodil izvajalca in razumevanje, prebivalce ob gradbišču pa za strpnost v času gradnje. V času delne zapore ceste v Vikrčah je izvajalec dolžan zagotoviti dovoz za vsa intervencijska in komunalna vozila.