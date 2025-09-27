Do leta 2030 v Podutiku novih 378 najemnih stanovanj

V nadaljevanju preberite:

»Po podatkih julijske ankete ministrstva za solidarno prihodnost bi v osrednjeslovenski regiji trenutno potrebovali 6500 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Na podlagi dosedanjih analiz in potreb Mestne občine Ljubljana pa ocenjujemo, da bi v Ljubljani potrebovali okoli 4300 neprofitnih stanovanj, stanovanj za starejše in bivalnih enot,« pravijo na republiškem stanovanjskem skladu. Ena večjih ljubljanskih sosesk, ki jih bo zgradil državni sklad, bo čez pet let zaživela na Glincah oziroma na območju Podutika.