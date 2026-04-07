Dolga pot do krožne plovbe po Ljubljanici

Vlada je tik pred parlamentarnimi volitvami naredila prvi korak k vzpostavitvi krožne plovne poti po Ljubljanici. V začetku marca je namreč sprejela uredbo o uporabi plovil na motorni pogon po reki. Pri projektu, ocenjenem na okoli 55 milijonov evrov, sodelujejo štirje partnerji: MOL, direkcija za vode (DRSV), Energetika Ljubljana in Elektro Ljubljana. Nevladniki opozarjajo, da se pri načrtih odpirajo resna vprašanja o zakonitosti postopkov in ustreznosti izvedenih presoj vplivov na okolje.