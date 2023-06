Domžale pred uvedbo plačljivih parkirišč

V Domžalah nameravajo jeseni na doslej brezplačnih parkiriščih pobirati parkirnino. Občinski svetniki so minuli mesec že opravili prvo branje odloka o določitvi parkirnin na javnih površinah. Plačljiva bodo parkirišča v središču mesta, ki bodo razdeljena v dve coni. S prometom in parkiranjem so najbolj obremenjene Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica, ki so v odloku določene kot cona 1. Na teh parkiriščih bo treba za vsako začeto uro odšteti 0,60 evra. Kdor bo pozabil plačati dajatev, ga bodo redarji oglobili za 40 evrov.