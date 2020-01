Dotrajane objekte v Ponikvah so porušili in zgradili nove

Ljubljana – Skoraj desetletje je trajal investicijski ciklus v Posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma v Ponikvah v dobrepoljski občini, ki so ga z nedavnim odprtjem prizidka zaključili. Sodobno opremljena stavba bo izboljšala bivanje za 85 stanovalcev in prispevala k zmanjšanju čakalnih vrst v tem delu države.Zavod Prizma ima več kot 80-letno tradicijo. Zob časa je zgradbe načel toliko, da njihova obnova, ki bi zagotavljala varnost in kakovost bivanja stanovalcev, ni bila več mogoča. Po besedah Špele Selan, direktorice zavoda, so se predlanskim lotili druge faze investicijskega projekta pod imenom Rušitev obstoječih ...