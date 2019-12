Dražba za zemljišča pri URI Soča bo januarja

Za razvoj URI Soča je vse že v planu

Mestna občina Ljubljana je razpisala javno dražbo za prodajo zemljišč v katastrski občini Bežigrad v okolici Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Cena za 12.257 kvadratnih metrov zemljišč v sklopu A je brez DDV dobrih pet milijonov evrov, izklicna cena za 8.365 površinskih metrov v sklopu B pa je brez davka na dodano vrednost 1,84 milijonov evrov. Rok za plačilo varščine je 20. januar 2020, javna dražba pa bo po današnji objavi 23. januarja 2020.Cena je taka, kot je Delo že poročalo: 410 evrov za kvadratni meter brez DDV v sklopu A in 220 evrov za površinski meter brez davka v sklopu B, pri katerem je tudi tokrat zapisano, da si MOL pridržuje pravico, da zemljišča ne proda. Ali, kot je ponovil na konferenci za novinarje župan, da se zemljišči v sklopu B prodata samo kupcu, ki ju bo namenil nadaljnjemu razvoju URI Soča. Župana bi veselilo, če bi bila to slaba banka, DUTB, ki pa bo čez dve leti prenehala z delovanjem. Vsekakor župan upa, da bo DUTB dobila soglasje.Zoran Janković je na konferenci za novinarje še povedal, da je podžupan (in mestni urbanist) Janez Koželj že več kot pred letom dni na zemljišča pri URI Soča umestil vse potrebne objekte. "Če bo kupil DUTB, bo končno tu en državni dom za starejše," se veseli župan. Državnozborskemu odboru za zdravstvo pa so z MOL odgovorili, da je vse, kar je potrebno za razvoj URI Soča, že nekaj let v planu in ni treba nič spreminjati.Župan Zoran Janković je spregovoril tudi o dveh sodbah. Upravno sodišče je tako zavrnilo tožbo Nadškofije Ljubljana zaradi denacionalizacije Baragovega semenišča. Stavba, v katerem je Akademski kolegij, Pionirski dom in Slovensko mladinsko gledališče je tako pravnomočno v lasti MOL, ki bo sedaj "resno pristopila k planiranju obnove te pomembne zgodovinske stavbe."Ljubljansko okrajno sodišče pa je ugodilo MOL, ki je zahtevala prepoved postavljanja fizičnih in drugačnih ovir ter kakršnokoli oviranje, motenje, vznemirjanje ali preprečevanje gradnje kanalizacijskega omrežja (povezovalnega kanala C0), dovoljenega z gradbenim dovoljenjem. Župan je z velikim zadovoljstvom prebral odstavek iz obrazložitve: "Če država izda gradbeno dovoljenje, mora varovati tudi njegovo izvrševanje nasproti vsakomur, ki ga samovoljno preprečuje. Preprečevanje dostopa z organizirano množico in fizičnimi ovirami je nasilje, s čemer se bo strinjal vsak, ki mu bo na tak način preprečen prihod domov."Gradnja kanala C0 gre naprej, Janković pa je napovedal, da bo MOL začel uveljavljati škodo zaradi oviranja gradnje. Sinočnjo izredno sejo, ki so jo za razpravo o pitni vodi oziroma kanalu C0 sklicali mestni svetniki SDS, je označil kot šov. In priznal, da je dal vrata zakleniti in šel iz mestne hiše pred 19. uro. Tako seji, ki ob nesklepčnosti ni imela nobenega smisla, niso mogli prisostvovati protestniki, ki so se zbrali na Mestnem trgu.