Drsanje na bajerjih in tek na smučeh na umetnem snegu

Smučina v Guncljah je bila urezana v četrtek. FOTO: Aleš Stergar/Delo



Tek na smučeh



Drsanje

V nordijskem centru Bonovec so dobrih petsto metrov proge za smučarski tek pripravili že prejšnjo soboto - in odtlej jo še naprej podaljšujejo, tako da so bili včeraj na sedemsto metrih, konec tedna pa bo morda odprt "šprinterski klanec". V četrtek so zasnežili tudi tekaško progo na igrišču za ragbi oziroma pri mladinskem centru za golf pri Guncljah.Gunceljsko tekališče, uradno proga za tek na smučeh v Stanežičah, je uradno na voljo za uporabo od danes, 11. januarja, uporaba bo do vključno torka, 14. januarja, brezplačna, od srede naprej pa bo uporabnina za odrasle dva evra in za otroke do deset let en evro. Osemstometrsko progo, primerno za klasično in drsalno tehniko, so v Športu Ljubljana uredili na umetnem snegu, urejeno je tudi otroško sankališče. Tek na smučeh je možen med 10. in 20. uro, saj bo od petih popoldne proga osvetljena.Večerni tek je med tednom v januarju med 17.30 in 21.00 možen tudi v Preski, na Bonovcu. Med vikendi je zvečer proga neosvetljena in zaprta. Vse dni v tednu je dobro obiskana proga odprta od osmih zjutraj do pol petih popoldne, potem pa je poligon zaprt zaradi urejanja prog. Za dveurno uporabo ob dnevni svetlobi je treba odšteti pet evrov, za dnevno-večerno evro več, za dopoldansko, do 13. ure, evro manj.Ker naravnega snega ni, na klasičnih ljubljanskih tekaških lokacijah tudi smučarskih prog ni, so pa ob nizkih januarskih temperaturah vsaj bajerji in jezera zamrznili; po Koseškem bajerju se, na primer, otroci, družine in odrasli kljub tankemu ledu veselo drsajo. Ob četrtkih zvečer, sobotah dopoldne in zvečer ter ob nedeljah popoldne sta za rekreativno drsanje na voljo drsališči v Hali Tivolu in v Zalogu, kjer je vstopnina dva evra, družinska vstopnica je šest evrov, sezonska za obe dvorani pa 40 evrov. Možna je izposoja plastičnih drsalk (4 evre) in v času rekreativnega drsanja brušenje drsalk (5 evrov).Lansko jesen se je obiskani in priljubljeni Lumpi park izpred Hale Tivoli preselil v Rapovo jamo, oglašujejo pa ga kot Lumpi park v Savskem naselju, ki je sicer onstran Linhartove. Vsekakor je na pokritem drsališču in drsalnih potem živahno vse dni; brezplačno drsajo malčki do štirih let, vstopnina za otroke do 12 let je med tednom štiri in ob koncih tednov ter med počitnicami pet evrov. Toliko odštejejo med delovniki odrasli, ob koncih tednov pa še evro več.V Ljubljani drugih umetnih drsališč - še drugo zimo zapored - ni. Je pa (večinoma brezplačno) drsanje možno v okoliških občinah, na primer v Logatcu (pokrito), v Domžalah (pokrito), Kamniku, Medvodah (pokrito), Škofji Loki in v Gabrju v dobrovsko-polhograjski občini.