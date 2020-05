FOTO:Drugačen svet je možen

Ljubljana - Po virusni krizi, kot pravi letošnja častna meščanka, noče nazaj v prejšnjo normalnost. Po njenem je treba ustvariti novo, v kateri bo skrb za človeka na prvem mestu. Toda za to je potreben čas in treba si ga je vzeti, meni psihologinja, socialna delavka, zaslužna profesorica na fakulteti za socialno delo, raziskovalka in družinska terapevtka Gabi Čačinovič Vogrinčič. Ali ste v zadnjih tednih morda spremljali kolesarje v Ljubljani?Seveda. Spremljam našo skupnost, ki ne pristane na vse. Sporočilo kolesarjev je: v redu glede koronavirusa, toda socialna in pravna država, človekovo dostojanstvo, človekove ...