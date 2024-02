Država mačehovska do ceste in zadrževalnika

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so pred leti odprli obvoznico Mengeš in lani obvoznico Vodice, Dars načrtuje tudi gradnjo ceste Mengeš–Žeje, ki pa je še precej daleč od realizacije. Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice za cestni odsek Mengeš–Žeje je vlada sprejela že davnega leta 2006. Začetek gradnje te pomembne ceste, ki bo nekoč razbremenila pretežni del komendske občine in predvsem naselje Moste, ni znan. V Mostah pa se bojijo »nevarnih visokih nasipov«.

Zaradi lanskih katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del komendske občine, so namreč nekateri prebivalci nezaupljivi do izvedbe tega projekta, saj bi morebitni nasipi še poslabšali varnost premoženja in ljudi na tem poplavnem območju. Komendski župan Jurij Kern odločno zanika, da bo bodoča cesta potekala po nasipu. Občina je Darsu in projektantu že posredovala vso razpoložljivo dokumentacijo o poplavah, ki jim bo v veliko pomoč pri projektiranju.