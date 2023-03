Država priskočila Kemisu na pomoč

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za naravne vire in prostor je nedavno z integralnim dovoljenjem legaliziralo gradnjo objektov, ki so jih brez upravnih dovoljenj zgradili v vrhniški družbi Kemis po katastrofalnem požaru pred šestimi leti. S tem reciklažnemu centru nevarnih odpadkov omogočajo nadaljnjo predelavo nevarnih odpadkov na enak način in v enakem obsegu kot pred veliko ekološko nesrečo. V vrhniški občini napovedujejo pritožbo, na gradbenem inšpektoratu, ki spada pod omenjeno ministrstvo, pa pravijo, da inšpekcijski postopki tečejo naprej. V nadaljevanju preberite, zakaj so v vrhniški občini začudeni in med drugim tudi, kaj pravi priznani naravovarstvenik Anton Komat.