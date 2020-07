FOTO:Država upravno enoto seli kot mačka mlade

Litija – Po vseh zapletih pri selitvi litijske upravne enote iz državnih prostorov na Ulici Mire Pregljeve v najemniške prostore v lasti litijske občine so končno le dokončali poldrugo leto star projekt. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da bodo imeli javni uslužbenci zdaj več prostora, pa tudi za stranke bo zdaj bolje poskrbljeno.Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in litijski načelnik upravne enote Franci Props sta danes tudi uradno odprla nove prostore. Državni uradniki so se po dobrih štirih letih, odkar so se leta 2016 preselili v bližnje lastniške prostore, zdaj spet vrnili v občinske. Ti so po besedah ...