Država v recenzijo razvpitega kanala C0

»Z recenzijo bomo ugotovili, ali so v projektni dokumentaciji prikazane tehnične, tehnološke in druge rešitve izbrane v skladu s predpisi, še posebej glede na varovanje vodnih virov.« Tako na okoljskem ministrstvu pojasnjujejo, zakaj bodo dodatno proučili projekt gradnje povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, ki razburja javnost in politiko. Kot so povedali na občini, gradnja kanalizacije na trasi med Brodom in Ježico trenutno stoji. »Razlog je nasprotovanje lastnikov sosednjih zemljišč. Zadeva je na sodišču,« dodajajo.Ministrstvo za okolje in prostor (natančneje direktorat za vode in investicije) je 14. februarja objavil javno ...