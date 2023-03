Državni sekretar, ki se je odpovedal položaju mestnega svetnika

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc iz vrst SD je odstopil s položaja ljubljanskega mestnega svetnika. Kot pravi je razrešitev zahteval sam, saj je sledil sistemskemu pojasnilu protikorupcijske komisije o nezdružljivosti funkcije državnega sekretarja in mestnega svetnika. Na eni izmed prihodnjih sej mestnega sveta pa bo za nadomestnega svetnika imenovan Klemen Žibert, glavni tajnik SD.

Klemen Žibert, glavni tajnik stranke SD, bo v ljubljanskem mestnem svetu zamenjal Marka Koprivca. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ker je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) konec januarja objavila novo sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, ki povsem izključuje sočasno opravljanje funkcij državnega sekretarja in občinskega oziroma mestnega svetnika, so se trije državni sekretarji Marko Koprivc, Vesna Humar in Andrej Rajh znašli na funkcijah, ki niso združljive.

Koprivc ostal brez jasnega odgovora KPK

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc, ki je hkrati ljubljanski mestni svetnik pravi, da je takoj, ko je bilo pojasnilo KPK objavljeno, protikorupcijsko komisijo zaprosil za nadaljna navodila in sestanek. Že po telefonu pa je, kot pravi, dobil pojasnilo, da komisija ne bo izdajala nobenih izvršilnih odločb. "Na sestanku, na katerem je bila tudi državna sekretarka Vesna Humar, (sicer tudi novogoriška mestna svetnica) so na KPK povedali, da se bomo ponovno sestali junija, saj se bo takrat tudi našla neka "vmesna rešitev," pravi Koprivc.

Ker od komisije ni prejel jasnega odgovora, je tako na KPK kot na kadrovsko komisijo na Mestni občini Ljubljana naslovil vlogo za prenehanje mandata mestnega svetnika. Ugotovitveni sklep komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na današnji seji ljubljanski mestni svetniki tudi potrdili.

Na vprašanje kdo bo nadomestni član mestnega sveta Koprivc odgovarja, da se to še ne zgodilo, saj je to po njegovih besedah zapleteno. "Sestati se mora namreč volilna komisija. Bo pa član mestnega sveta postal Klemen Žibert, sicer generalni sekretar stranke SD. Najverjetneje ga bodo potrdili na prihodnji seji mestnega sveta," še pravi Koprivc.

KPK vodi postopke proti državnim sekretarjem

Na KPK pravijo, da v zvezi z omenjenimi državnimi sekretarji vodijo postopke, več informacij pa v tej fazi ne morejo posredovati. "Dolžnost državnih sekretarjev pa je, da nezdružljivost odpravijo. V skladu z določbami 27. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) namreč funkciji državnega sekretarja in občinskega svetnika nista združljivi. Nezdružljivost funkcij za državne sekretarje v drugih predpisih ni urejena, zato je za presojo relevanten zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je sicer subsidiarne narave," dodajajo. Ob tem še pojasnjujejo,da mora protikorupcijsko komisijo o odpravi nezdružljivosti obvestiti oseba sama oziroma na poizvedbo KPK pristojni organ sporoči, ali je bila nezdružljivost odpravljena.

In kako bo v tem primeru z imenovanjem nadomestnih občinskih oziroma mestnih svetnikov? "Gospod Koprivc je kot državni sekretar poklicni funkcionar in se je znašel v nezdružljivosti funkcij, ki jo je dolžan odpraviti. Na kakšen način funkcionar nezdružljivost odpravi, pa je lahko odvisno tudi od področne zakonodaje. Imenovanje nadomestnih članov občinskih oziroma mestnih svetnikov pa ni v pristojnosti komisije, ampak ministrstva za javno upravo," še odgovarjajo na protikorupcijski komisiji.