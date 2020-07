FOTO:Državni uradniki končno pod eno streho

V nove, sodobne prostore se je preselilo 123 javnih uslužbencev iz petih izpostav UE Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Zanimanje za poroke in nova dvorana

Obljubljajo, da bodo pospešili tudi nekatere uprave postopke, denimo pridobivanje gradbenih dovoljenj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Po skoraj treh letih od sklenitve pogodbe o prenosu stavbe na Linhartovi 13 iz občinske v državno last je 123 državnih uradnikov iz petih izpostav upravne enote (UE) Ljubljana (Šiška, Moste-Polje, Vič, Center in Bežigrad) danes tudi uradno začelo poslovati v prenovljenih skupnih prostorih. Za obnovo precej dotrajane stavbe so na ministrstvu za javno upravo namenili 5,4 milijona evrov.Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana, je pred dnevi, ko so se državni uradniki še selili v prenovljeno stavbo na Linhartovi, pojasnil, da ne gre le za fizično selitev, ampak tudi za novo organizacijo dela. Do zdaj so javni uslužbenci poslovali na petih lokacijah, kar je pomenilo, da je bilo pet oddelkov za kmetijstvo in prav toliko oddelkov za občo upravo ter vodij oddelkov. »Zdaj vse to združujemo pod enotno vodstvo. Za Bežigradom tako zdaj delujeta le dva sektorja, in sicer za okolje in prostor ter za kmetijstvo, občo upravo in premoženjsko-pravne zadeve,« je pojasnil Babič.S tem so na največji upravni enoti v državi uvedli nov način dela s strankami, kar pomeni, da bodo pospešili tudi nekatere uprave postopke, kot je, denimo, pridobivanje gradbenih dovoljenj. Vsaj tako je pred dnevi, na predstavitvi prenovljene stavbe, pred novinarji zagotovil Babič. Na Tobačni pa bosta še naprej delovala sektor za javni red in promet ter sektor za matične zadeve, tujce in državljanstva. Pred stavbo za Bežigradom so uredili še 17 parkirnih prostorov za stranke, eden je namenjen invalidom.V prenovljeni stavbi za Bežigradom se bo mogoče tudi poročiti, saj so v sodobnih prostorih uredili poročno dvorano. Parom je bila do zdaj na voljo le poročna dvorana na Tobačni, povpraševanje po porokah pa je zelo veliko. »Precej lažje bomo dihali in delali,« je ocenil Babič in hkrati opozoril na kadrovsko stisko. Ljubljanska upravna enota je namreč edina v državi, kjer zaposleni delajo v dveh izmenah, saj tam dokumente urejajo tudi tisti, ki se v Ljubljano vozijo na delo. Uradne ure na Linhartovi 13 ostajajo enake, kot so bile na petih izpostavah, in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 18. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.