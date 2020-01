Zaradi rekonstrukcije cest bosta od ponedeljka, 20. januarja, do predvidoma 20. marca 2020, za ves promet zaprti Robbova in Detelova ulica.



Gradbena pogodba za rekonstrukcijo in prometno ureditev Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste je bila z družbama Prenova - Gradbenik in PZG sklenjena avgusta lani in traja osem mesecev. Pogodbena vrednost je skupaj z davkom na dodano vrednost 239.008,32 evrov.