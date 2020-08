FOTO:Enajst stotnij učencev bo začasno razseljenih

Za približno 1100 od dobrih 25 tisoč učencev v ljubljanskih javnih osnovnih šolah se bo novo šolsko leto začelo in nadaljevalo v podvojeno posebnih razmerah – poleg ukrepov zaradi koronavirusa bodo namreč zaradi obsežnejših obnovitvenih del na štirih šolah različno dolgo razseljeni. V torek in potem vse naslednje dni bodo sicer prišli v svojo matično šolo, potem jih bodo okrog tisoč z avtobusi prepeljali na začasne lokacije, 117 učencev šestih oddelkov tretjega in četrtega razreda OŠ Martina Krpana na Fužinah pa bodo predvidoma do aprila peš spremljali do bližnje stavbe četrtne skupnosti Moste.Za vsa gostovanja bo ...