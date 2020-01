Energetska sanacija je naložba za prihodnja desetletja

Po energetskih sanacijah javnih in zasebnih stavb se stroški za ogrevanje dokazano zmanjšajo, seveda pa to ni edini varčevalni ukrep. V družbi SPL so pri nekaj primerljivih stavbah zaznali, da je prihranek pri porabi toplote za ogrevanje glede na pretekle kurilne sezone od 20 do 40 odstotkov. Energetske prenove so finančno velik zalogaj, zato je okoli petinska soudeležba državnega Eko sklada skoraj obvezna.Do zdaj je Eko sklad, ki nima podatkov o dejanskih prihrankih energije, odobril nepovratno finančno spodbudo za 3491 večstanovanjskih objektov. Skupna vrednost priznanih stroškov za 4343 naložb – na enem objektu je lahko več ...