Epidemija ni ustavila polmilijonskega projekta

V Termah Snovik z nestrpnostjo pričakujejo sprostitev vladnih ukrepov za vnovični zagon njihovih turističnih zmogljivosti. Čas brez gostov namenjajo obnovi bazenov, sob in apartmajev ter novogradnji večnamenske dvorane v sklopu termalno-gostinskega objekta.»V družbi je 26 zaposlenih, vsi so na čakanju. Nobenega nismo odpustili, a žal ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost,« je povedal Ivan Hribar, prokurist družbe. Gradnjo večnamenske dvorane so dolgo načrtovali, saj so njihove dosedanje gostinske zmogljivosti postale premajhne. Pol milijona evrov vredna naložba, s katero bodo pridobili 132 dodatnih sedežev v restavraciji, bo ...