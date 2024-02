V nadaljevanju preberite:

LUV fest, festival ljubezni, umetnosti in vandranja, povezuje kulturno dogajanje v prestolnici, in sicer od koncertov, gledaliških, opernih in baletnih predstav, literarnih dogodkov, filmskih projekcij do performansa in plesa. Prinaša tudi številna tematska vodstva po mestu in razstavah ter doživetja in ustvarjalne delavnice za vse generacije. Festivalsko dogajanje dopolnjujejo hoteli s ponudbo paketov razvajanj, restavracije in slaščičarne s kulinarično ponudbo ter trgovci s festivalskimi popusti. O festivalu, ki ga organizira Turizem Ljubljana, smo se pogovarjali z direktorico tega turističnega zavoda Petro Stušek.