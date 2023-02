Glasba je bistvena in mi jo občudujemo

V nadaljevanju preberite:

Kavarna in hotel Slamič sta že dolgo časa del ljubljanskega družabnega življenja. Tam že trinajsto leto ob sredah Mojca in Goran Rukavina pripravljata posebne koncerte. Začnejo se zgodaj, so v dveh delih, pripravijo pa tudi posebno koncertno-kulinarično ponudbo. Sogovornika sta spregovorila o svoji ljubezni do glasbe, glasbenikov in tudi do občinstva.