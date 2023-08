Glasbeniki pogostitev plačali kar z javnim denarjem

V nadaljevanju preberite:

Varuhi javnih financ so vzeli pod drobnogled poslovanje glasbene šole Litija-Šmartno v letu 2021 in na podlagi ugotovitev izdali mnenje s pridržkom. Ker vodstvo šole med revizijskim postopkom ni odpravilo vseh ugotovljenih nepravilnosti, je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. V času revizije je bila prvih osem mesecev tega leta ravnateljica Janja Galičič, do konca leta pa Brigita Šuler. Ravnateljici sta zaposlene dvakrat pogostili z denarjem glasbene šole, katere ustanoviteljici sta litijska in šmarska občina.