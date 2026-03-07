Glavobol za potnike: osrednji del železniške postaje zaprt do ponedeljka

Osrednji del glavne železniške postaje v Ljubljani je ta konec tedna zaradi del v okviru nadgradnje postaje zaprt. Za vlake proti Gorenjski in Primorski ter del povezav proti Štajerski so organizirani nadomestni avtobusi. V ponedeljek bodo postajo znova odprli.

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja.

Zapora se je začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure, je dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ-Infrastruktura Goran Prodanovič.

Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi.

Promet proti Štajerski so prilagodili tako, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oz. na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo vozili nadomestni avtobusi na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

V ponedeljek zjutraj bo postaja predvidoma znova odprta, promet pa bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.