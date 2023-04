Gledališke sanje otrok za še več ustvarjalnosti

V nadaljevanju preberite:

Pionirski dom – Center za kulturo, vodilna ustanova na področju izvenšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih, v Mestni občini Ljubljana organizira tudi več festivalov. V letu, ko Pionirski dom obeležuje 60 let delovanja, na odrskih deskah Festivalne dvorane poteka že 20. Otroški festival gledaliških sanj. Zaključil se bo jutri s slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad.