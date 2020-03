Govorijo o higieni rok, medtem pa ljudem onemogočajo tekočo vodo

Ljubljana

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poziv mestni oblasti

- Medtem ko se zadnje dni vrstijo pozivi, naj ljudje zaradi preprečitve širjenja koronavirusa ostanejo doma, v društvu Kralji ulice opozarjajo, da nekateri doma nimajo. In medtem ko so morali z današnjim dnem zapreti dnevne centre za brezdomce, ne vedo, kako naprej.Vladiinsta sprejeli določene ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa v Sloveniji. Zapiranje šol, vrtcev in lokalov ter ustavitev javnega prometa, so začeli veljati danes. Z današnjim dnem so se morali zapreti tudi dnevni centri za brezdomce, toda drugih natančnejših navodil organizacije, ki pomagajo brezdomcem, še niso dobile.»Ne vemo, kako naprej. Sodelujemo sicer z drugimi nevladnimi organizacijami, toda odgovora s strani države in občine, kaj naj naredimo, nimamo,« opozarjaiz Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. »V petek smo dobili navodilo ministrstva za delo, da se vsi dnevni centri zaprejo, komunikacija pa naj poteka po telefonu. Toda v praksi to zdaj izgleda tako, da so dnevni centri sicer zaprti, a ljudje še vedno prihajajo, saj imajo pri nas dokumente, denar, pošto. Njihovo število poskušamo omejevati tako, da niso vsi naenkrat v centru,« pripoveduje Hana Košan. Po njenem je problem, da ni nikakršnih nadaljnjih usmeritev in napotkov, tako da »dela vsak malo po svoje«.Skrbi jih tudi, da so javna stranišča v Ljubljani, ki so na desetih lokacijah, zaprli. »Govorijo o higieni rok in samozaščiti, medtem pa ljudem onemogočajo dostop do tekoče vode,« opozarja Hana Košan. »Vsi tisti, ki smo lahko doma, upam, da smo doma, in uporabljamo kopalnice doma. Javna stranišča pa naj bi uporabljali tisti, ki jih res morajo uporabiti, ker nimajo druge možnosti,« nadaljuje. »in govorimo o najranljivejši populaciji že v običajnih družbenih razmerah, kaj šele v času izrednih razmer, ki so danes. Med njimi so posamezniki s kroničnimi obolenji, starostniki, številni med njimi tudi nimajo varnega doma.»Občutek imamo, da smo prepuščeni sami sebi,« opozarja sodelavka društva Kralji ulice. »Mi ne moremo reči, da vse zapiramo, to ni mogoče. Ne moremo pustiti ljudi, da ostanejo sami. Toda še vedno nimamo odgovora, kako bomo reševali morebitne okužbe v zavetiščih in kaj bo z ljudmi, ki spijo zunaj. Strah nas je scenarija iz Italije, kjer so zaprli vsa zavetišča in so bili ljudje zunaj, hkrati pa so jih oglobili zato, ker so zunaj. Očitno je, da to, kar vseskozi ponavljamo, da ljudje potrebujejo varen dom in streho nad glavo, se tudi v takšnih razmerah izkaže kot edino pametno.«Na MOL so, kot je še povedala Hana Košan, tudi poslali poziv, v katerem so zapisali, naj lokalna skupnost poskrbi za ustrezne ukrepe za zaščito vseh svojih občank in občanov. Mestno oblast so tudi pozvali, naj oblikuje koordinacijsko skupino, ki naj redno spremlja dogajanje v občini in v skladu s tem sprejema hitre odločitve in ukrepe.