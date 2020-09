FOTO:Gradbene jame, ki kazijo podobo glavnega mesta

»Ne morem verjeti, da od petnajstih državnih projektov, ki so jih v zadnjih petindvajsetih letih načrtovala ministrstva, niso zgradili niti enega. Še bolj me skrbi, da se o takšnem ravnanju, ki je brez primere v Evropi, pravzaprav nihče ne vpraša, ali je bilo kaj narobe. Kot da bi se vdali v usodo žrtev neučinkovite politike.« Tako o pozabljenih in nasedlih gradbenih projektih sredi glavnega mesta kritično razmišlja podžupan Janez Koželj.Gradbena jama ob Dunajski cesti v križišču s Topniško že dobrega četrt stoletja kazi podobo glavnega mesta. Pred leti je država na območju, kjer je nekdaj stala vojašnica Ljuba ...