FOTO:Gradbinci na robu Habjanovega bajerja

Na vogalu Večne poti in rožnodolske ulice XV. so v četrtek začeli rušiti Habjanovo vilo. Na tem mestu bo investitor VPL81, del družbe Vzajemci skupina v lasti štirih zasebnikov, zgradil dva večstanovanjska objekta, poimenovana Vila Destino s skupaj 17 stanovanji. Kljub nasprotovanju meščanov se tako pozidava Rožne doline z vila bloki nadaljuje.Rušenje Habjanove vile se je začelo prav na dan, ko so Rožnodolci z že pred tem sklicanega zbora meščank in meščanov poslali protestno pismo proti betonski pozidavi tega dela Ljubljane. Civilna iniciativa Rožna dolina in Olepševalno društvo Rožna dolina (ODRD) se proti temu ...