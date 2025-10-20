Gradnja fakultete za farmacijo bi se lahko zamaknila

V nadaljevanju preberite:

Julijski razpis za gradnjo nove fakultete za farmacijo so na Univerzi v Ljubljani (UL) pred dnevi razveljavili. Do roka so namreč prejeli previsoke ponudbe štirih znanih gradbenih družb, najvišja je za več kot polovico presegala načrtovana sredstva. Po naših informacijah je zelo verjetno, da se bo časovnica gradnje tako fakultete za farmacijo kot tudi za strojništvo nekoliko zamaknila. Kdaj naj bi se torej študentje in zaposleni z obeh fakultet iz središča mesta lahko preselili na Brdo?