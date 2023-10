Green Dragons proslavljali brez ustreznih dovoljenj

Zaradi sinočnjega dogajanja v strogem središču Ljubljane, ko je navijaška skupina Green Dragons tudi s pirotehniko bučno zaznamovala 35 let delovanja in so za ta namen celo ugasnili javno razsvetljavo, je bilo tako na družbenih omrežjih kot med meščani zaslediti veliko negodovanja. Mnogi so se pritoževali nad hrupom, ki ga je bilo mogoče slišati v različnih delih mesta, pa tudi zaradi velikega ognjemeta, ki je povzročil povišanje vrednost trdih delcev PM v zraku. Kako to komentira župan Zoran Janković in ali se bo meščanom tudi opravičil?

Na vprašanje, ali je pri tem proslavljanju ljubljanska občina kakorkoli sodelovala, je Janković na novinarski konferenci danes odgovoril: »Vodstvo navijaške skupine Green Dragons nas je obvestilo, da bodo svojo obletnico praznovali v Ljubljani. Vprašal sem jih, ali so to prijavili tudi upravni enoti (Ljubljana, op. a.) ali kateremu koli drugemu pristojnemu organu. Odgovorili so, da tega nikoli ne počnejo.«

Po županovih besedah je navijaška skupina sicer želela, da za pol ure ugasnejo javno razsvetljavo v celotnem središču mesta, torej od stavbe ljubljanske Univerze do Petkovškovega nabrežja. Da ne bi bilo večje škode, pravi Janković, so odločili, da jim na občini dovolijo, da se za 15 minut ugasnejo luči na Čopovi, Prešernovi in Stritarjevi ulici. Pojasnil je, da so smeti, ki so ostale po tem praznovanju, danes zjutraj že počistili delavci Voka Snage. A se to županu ne zdi nič nenavadno. »Podobne razmere so tudi po novoletnem praznovanju v mestu, ko nesnago počistijo delavci Voka Snage, in to že ob štirih zjutraj,« je dodal.

Bučno praznovanje 35 let delovanja navijaške skupine Green Dragons je povzročilo veliko negodovanja med meščani. FOTO: Črt Piksi /Delo

Ni bilo niti poškodb niti incidentov

Ker je bilo včeraj med proslavljanjem navijačev Green Dragons tudi veliko pirotehnike, se je veliko meščanov spraševalo, ali je bila zato tam navzoča tudi Gasilska brigada Ljubljana. Župan je na kratko odgovoril: »Ne sprašujte me, saj sem vse povedal.«

Hkrati je Janković pojasnil, da po do zdaj zbranih informacijah nikjer ni bilo vidnih poškodb zaradi praznovanja, bo pa občina krila stroške čiščenja ulic. »Navijaški skupini sem sicer ponudil, naj dogodek organizirajo v Stožicah, vendar so izrazili željo, da proslavijo v središču mesta. In do tega trenutka niti od mestnega redarstva niti od policije nimam informacij, da bi bili včeraj v mestu kakršni koli izgredi.«

Glede dejstva, da so bile zaradi ognjemeta in drugih pirotehničnih izdelkov (tudi za desetkrat) povišane vrednosti delcev PM v zraku, pa je Janković dejal: »Vse to drži. Še enkrat pa poudarjam, da bi navijači dogodek vseeno organizirali, in tudi brez tega, da bi ugasnili luči. Drži tudi, da se je koncentracija delcev PM v zraku močno povišala, bil je nedvomno tudi hrup. Ko bom dobil pritožbe, pa se bom vsakemu meščanu ali meščanki tudi opravičil.«