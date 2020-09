Grosuplje od danes uradno bogatejše za parkirno hišo

V kletni etaži je omogočeno polnjenje električnih vozil, ob parkirni hiši je na voljo tudi zaprta kolesarnica z možnostjo polnjenja električnih koles. FOTO: Občina Grosuplje



Ugodna cena parkiranja

Notranjost parkirne hiše v Grosupljem. FOTO: Občina Grosuplje

Grosuplje – Ob Taborski cesti v Grosupljem so danes uradno odprli parkirno hišo z 222 parkirnimi mesti. Od tega jih je 161 namenjenih za parkiranje po sistemu P+R (parkiraj in se pelji), 61 parkirnih mest pa je namenjenih plačljivemu parkiranju. V parkirni hiši je sicer mogoče parkirati že od ponedeljka.Storitev P+R je namenjena dnevnim uporabnikom parkirne hiše, ki uporabljajo javni avtobusni prevoz. Uporabniki za vstop v parkirno hišo potrebujejo veljavno kartico Urbana, ki jo lahko kupijo tudi na urbanomatu, ki se nahaja v parkirni hiši. S kartico Urbana je mogoč nakup dnevnega ali mesečnega parkiranja, pogoj je vožnja proti Ljubljani in nazaj.»Storitev P+R je za zdaj vezana le na urbano in s tem na avtobus 3G, po implementaciji informacijskega sistema Slovenskih železnic pa bo pot proti Ljubljani mogoča tudi z vlakom,« je povedalaz grosupeljske občine. Vrednost naložbe znaša 5,55 milijona evrov, od tega zneska je občina pridobila 1,65 milijona evrov nepovratnega evropskega denarja.Parkirna hiša ima šest etaž in 222 parkirnih mest, ob njej je tudi zaprta kolesarnica za 40 koles. Za uro parkiranja je treba odšteti od 0,8 do enega evra ob koncih tedna in med prazniki, za mesečno P+R pa 15 evrov. Do novega leta bo ceno vožnje z avtobusom v Ljubljano in nazaj ter parkiranje še dodatno subvencionirala grosupeljska občina in bo stala 5,4 evra namesto 6,4 evra.Z izbiro bolj trajnostnega načina prevoza bo bržkone razbremenjena tudi avtocesta, kar bo prispevalo k zmanjšanju prometa v prestolnici, so prepričani na občini. Zbrane je nagovoril tamkajšnji župan, slavnostni govor pa je imel predsednik vlade