Hiše nameravajo ograditi z ogromnim nasipom

V jutranji in popoldanski prometni konici je zelo oteženo vključevanje motornih vozil iz Ihana in Vidma na glavno zasavsko cesto Šentjakob–Litija, zato namerava Direkcija RS za infrastrukturo še letos začeti graditi krožišče, ki ga sicer obljubljajo že polnih enajst let. Hkrati bo v neposredni bližini verjetno istočasno potekala tudi gradnja Petrolovega bencinskega servisa, vendar pa temu okoliški prebivalci nasprotujejo.Poleg gradnje krožišča namerava direkcija urediti še avtobusno postajališče in pločnik. Lani so z družbo Petrol usklajevali projekt ureditve krožnega križišča in predvidenega novega bencinskega ...