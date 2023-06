Hostel, ki ga obiskujejo popotniki in tudi mlade družine

V nadaljevanju preberite:

Na začetku julija leta 2003 je takrat na novo odprti Hostel Celica na Metelkovi sprejel prve goste. Hitro je postal in ostal svetovni fenomen. Ob obletnici dveh desetletij delovanja se bo danes končalo štiridnevno praznovanje.

Zgodba Hostla Celica je res nekaj posebnega, saj se nahaja v nekdanjih vojaških zaporih, ki so začeli delovati leta 1883 v času avstro-ogrskega imperija. Po koncu druge svetovne vojne so zapori prešli v roke Jugoslovanske ljudske armade, ob osamosvojitvi Slovenije pa ostali prazni in zapuščeni. Po protestih Mreže za Metelkovo leta 1993 za ohranitev vojašnice in zaporov na območju Metelkove so ohranili tudi stavbo hostla.