Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

Za ureditev poti med nekdanjim Hotelom Bellevue in Jesenkove poti na Šišenskem hribu bodo na magistratu namenili okoli 314 tisoč evrov (z DDV). Na februarski razpis je sicer prispela zgolj ena, skupna ponudba družbe Križman s Škofljice in podjetja Gras - Pann iz Gabrovke. Kaj pa se dogaja z gradnjo novega hotelskega kompleksa, ki naj bi jo družba v lasti poslovneža Izeta Rastoderja zgradila na ruševinah nekdanjega hotela?

»Glede tega projekta trenutno ni nič novega.« Tako je na kratko odgovorila Anđela Nikolić, vodja projektov v družbi Rastoder. Nekdanji tivolski biser z najlepšim razgledom na Ljubljano, ki je leta vidno propadal, so lani jeseni tudi dokončno porušili. Na tem območju naj bi zrasel večji, sodobni hotelski kompleks, a se to očitno še kar nekaj časa ne bo zgodilo. Po naših neuradnih informacijah se gradnja namreč do konca leta sploh ne bo začela.