Hotel, stolpnica in 350 novih stanovanj za Bežigradom

Območje med Dunajsko, Linhartovo in Vilharjevo cesto bo v prihodnjih letih doživelo korenito preobrazbo. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga bodo danes obravnavali (in glede na razmerja politične moči zagotovo tudi potrdili) ljubljanski mestni svetniki, na več kot deset hektarov velikem zemljišču odpira pot gradnji šestih novih stavb, med njimi novi dvorani Gospodarskega razstavišča, prizidku k Neubergerjevi vili ter dozidavi Baragovega semenišča. Urbanistična zasnova, ki so jo izdelali v Ljubljanskem urbanističnem zavodu (LUZ), predvideva mešano rabo prostora s poudarkom na javnih programih, poslovnih dejavnostih in bivanjski kulturi, saj na tej lokaciji dopušča tudi gradnjo okoli 350 novih stanovanj. Iz javno objavljenega gradiva je razvidno, da so pobudniki ...