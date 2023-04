Hoteli polno zasedeni, poletna sezona bo odlična

V nadaljevanju preberite:

»Med velikonočnimi prazniki smo imeli izjemno dobro zasedenost, saj je bila med 90 in 95 odstotki. To pomeni, da smo bili, tako kot drugi ljubljanski hoteli, pravzaprav polno zasedeni. In podobno kaže tudi za prvomajske praznike in poletno sezono,« napoveduje Gregor Jamnik, direktor hotela Slon, sicer tudi predsednik Združenje hotelirjev Slovenije. A Jamnik ob tem opozarja na težave, ki pestijo vse hotelirje v Ljubljani in celotni državi – pomanjkanje kadra in visoka inflacija.