FOTO:Hotiška obvoznica za ministra »preprosta zadeva«

Litija – Za obvoznico mimo naselja na glavni zasavski cesti v Zgornjem Hotiču je vlada kot najbolj ustrezno potrdila različico številka dve. To pomeni, da bo obvozna cesta speljana pod gostiščem Kimovec in nad separacijo ter se bo tako v celoti izognila strnjenemu naselju. Zdaj je treba izdelati državni prostorski načrt (DPN), ki bo prometnico umestil v prostor, predvidoma pa bo sprejet šele leta 2023.Do zdaj je veljalo, da se bo gradnja nujno potrebne obvoznice začela leta 2022, vendar se zaradi nerazumljivo dolgih priprav in pridobitev vseh dovoljenj naložba odmika. »Osnova za določitev območja bo sprejet državni prostorski ...