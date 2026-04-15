Ideja o »megavrtcu« v Ljubljani dokončno pokopana

Razprava o združevanju javnih vrtcev v Ljubljani je naletela na oster odpor tako med zaposlenimi v vrtcih in starši kot tudi v delu strokovne javnosti. Obstajala je namreč bojazen pred izgubo avtonomije posameznih vrtcev. Konec decembra lani pa so se na magistratu odločili, da združevanja vrtcev ne bo, bo pa občina vztrajala pri združevanju podpornih služb, ki bodo svoje prostore dobile v novi enoti Vrtca Galjevica.

Namero o reorganizaciji javnih vrtcev v Ljubljani so mestni svetniki sicer podprli konec leta 2023. Po tem predlogu bi se s prvim januarjem leta 2025 vseh 23 ljubljanskih javnih vrtcev združilo v enotni vzgojno-izobraževalni zavod.