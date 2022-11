In v Ljubljani je spet vse po starem

Ljubljana je po dveh koronskih letih spet oživela. Včeraj, tradicionalno v petek pred prvo adventno nedeljo in pred veliko množico Ljubljančanov, so se v mraku ob 17.15 prižgale praznične luči, ki bodo vse do 11. januarja krasile božično-novoletno podobo prestolnice. Tokrat je Ljubljana zasijala brez župana Zorana Jankovića, stikalo je pritisnil podžupan Aleš Čerin.

Ljubljana kot organizem mislečih bitij

Po kratkem kulturnem programu, v katerem je nastopil otroški pevski zbor walfdorske šole, so na Prešernovem trgu začeli soglasno odštevati sekunde do trenutka, ko je zasvetilo kar 50 kilometrov luči vseh barvnih odtenkov in oblik. Množica je huronsko zavpila in zaploskala prazničnim barvam in v Ljubljani je spet bilo vse po starem. Na vpadnicah v mesto kolone vozil, po ulicah pa gneča in živahen utrip; staro, mlado in družine z malimi otroki.

Ljubljana je zasijala brez župana Zorana Jankovića, stikalo je pritisnil podžupan Aleš Čerin. Foto Leon Vidic

Tokratna božično-novoletna okrasitev starega mestnega jedra nosi kar malce zagoneten naslov: Splošni um/duh skupnosti. Tudi letos je njen avtor umetnik Urban Modic, ki nadaljuje tradicijo pokojnega očeta, slikarja in umetnika Zmaga Modica. Urban je pojasnil, da je z letošnjo okrasitvijo poleg umetnosti kot idejno-duhovne komponente predstavljen še miselni kaos.

»Ljubljana bo prikazana kot organizem, ki se vzporedi z mislečimi bitji. Mestno tkivo se razdeli na poteze, ki organizem predstavijo v mehanskem smislu, in tiste, ki predstavijo metafizični oziroma intelektualni vidik. Ločeno, a v kontekstu, se predstavijo tudi uveljavljene, na novo koncipirane in dopolnjene zgodbe nastanka življenja, vesolja in druge.« Novoletna okrasitev je med drugim posvečena vsem, ki živijo z multiplo sklerozo. Posebej sta osvetljena Jakopičevo sprehajališče in Mestna hiša.

Po starih ulicah okoli Prešernovega trga, Stritarjeve ulice, Ribjega trga, po Čopovi ulici in okoli stolnice sv. Nikolaja je zagorelo kar 900 svetil. Ljubljanski osnovnošolci pa so za ta namen izdelali 48 lampijonov, ki bodo krasili drevesa v parku Zvezda.

Sejem bil je živ že dopoldne

Že ob desetih dopoldne pa se je odprl praznični sejem. Zaživelo je desetine hišic z darilnim programom ob Ljubljanici, prav tako je po dobrotah zadišalo iz gostinskih postojank. Jedi bodo tokrat ponudili v ekološki, trajnostni embalaži iz papirja, kartona ali lesa. Zanimivo je tudi to, da ima vsak gostinec v svoji ponudbi vsaj eno jed iz nabora Okusov Ljubljane.

Slovenska cesta je v prazničnih strelicah. Fotografije Leon Vidic

V staro mestno jedro Ljubljane so letos postavili nič manj kot 79 zelenih prazničnih dreves. Gre pravzaprav za gozd dreves, ki jih niso posekali, ampak jih bodo po praznovanju vrnili v naravo. Največja smreka stoji pred frančiškansko cerkvijo na Prešernovem trgu, visoka je 17 metrov in težka celih pet ton. Okrašena je z desetimi kilometri luči.

Za konec omenimo še tradicionalne, letos jubilejne desete jaslice na Galusovem nabrežju, ki jih je izdelal amaterski umetnik Anton Kravanja. Vse figure so tokrat v naravni velikosti.

Nekaj novega je tudi praznična, kulinarična vasica na Trgu francoske revolucije, kjer se bodo od 25. novembra do 17. decembra predstavile ekipe znanih slovenskih restavracij. Otroke pa bo razveselila Ledena kraljica, ki jo bodo na njenem pohodu skozi Ljubljano spremljali žonglerji, čarovniki in akrobati. Okrasitev Ljubljane je letos stala 220.000 evrov, cena ognjemeta bo 4.500 evrov.