Industrijske odplake odtekale kar v vrtačo

Zaradi neznosnega smradu, ki se občasno širi po Dobrepoljski dolini iz podjetja Organa v Podgorici, je najprej prekipelo domačinom in zdaj tudi vodstvu dobrepoljske občine, saj se je podjetje pred časom nedovoljeno priključilo na kanalizacijski sistem centralne čistilne naprave v Bruhanji vasi, ki še ne obratuje. Podjetje ima speljano eno cev za odpadne vode naravnost na občinsko kmetijsko zemljišče v vrtačo, kjer je vodni vir, drugo cev pa so speljali prav tako po kmetijski zemlji v jašek.

Domačini in občinsko vodstvo so na nogah. Na delu je pristojna inšpekcijska služba. Domačini pravijo, da se je onesnaževanje okolja začelo takoj po preselitvi družbe Organa leta 2021 v objekt nekdanje Pekarne Blatnik, ki so ga odkupili od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Odplake so do nedavnega spuščali v javni kanalizacijski sistem in posledično v čistilno napravo, ki še ne obratuje. Ker se je kanalizacija zamašila, so odplake udarile po okoliških njivah.