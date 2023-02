Inšpektorji Kemisu še niso prišli do živega

V nadaljevanju preberite:

Po katastrofalnem požaru v družbi Kemis na Vrhniki pred skoraj šestimi leti, ko je strupeni dim onesnažil občinsko središče ter bližnjo in daljno okolico, želijo v Kemisu okrepiti vlogo pri trajnostnem ravnanju z nevarnimi in nenevarnimi odpadki in ustvariti rešitve za zeleno transformacijo. Z inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) pa so sporočili, da še niso zaključeni trije inšpekcijski postopki: dva s področja okoljske zakonodaje in eden s področja nadzora gradbene zakonodaje. V vrhniški družbi, ki je v lasti kitajske multinacionalke Hisense, pravijo, da bo Kemis v času, ko vzpostavitev krožnega gospodarstva postaja edini pravi odgovor na izzive sodobne družbe, vse pomembnejši dobavitelj sekundarnih surovin, ki so potrebne pri proizvodnji baterij in drugih elektronskih naprav. Z zbranimi odpadnimi materiali, ki bodo v postopkih recikliranja ponovno uporabljeni za nove izdelke, bodo pripomogli k ohranjanju primarnih virov.