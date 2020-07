Iški vintgar zaprli za avtomobile in piknike

Ljubljana

- Na priljubljeni lokaciji na obrobju Ljubljanskega barja so nedavno začela veljati nova pravila. Občina Ig je namreč na majski seji sprejela odlok , s katerim se je spremenil prometni režim na območju Iškega vintgarja, kot piše v odloku, »s ciljem, da se zavaruje naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost.« Z osebnim vozilom tako po novem ni več mogoče priti do tamkajšnje gostilne na Iški 28, ampak je treba vozilo pustiti na novo urejenem parkirišču in se ob vodi navzgor odpraviti peš. Tudi parkiranje zunaj označenega mesta je prepovedano. Prav tako je na območju vintgarja v okviru meja iške občine prepovedano kurjenje na prostem, izvajanje piknikov, taborjenje, predvajanje glasbe na prostem in odlaganje odpadkov. Predvidene globe za kršitelje pa znašajo od slabih 84 evrov do 200 evrov.»Vesel sem, da smo odlok spravili pod streho, da zaščitimo naravno vrednoto Iški vintgar. Tisti, ki imajo radi naravo, so zelo zadovoljni,« pravi župan, ki je na čelu ižanske občine od leta 2002 in je svoj prvi županski mandat dobil kot član SDS, pozneje pa kot neodvisni kandidat ali kot član SLS. Na vprašanje, zakaj so prepovedali piknike, odgovarja, da so od njih imeli le kupe smeti. »Malce razburjenja je, predvsem od mestnih ljudi, ki pravijo, da sem hodijo že 40 let, toda tega jim tudi zdaj nihče ne prepoveduje. Treba pa je ohraniti naravo tudi za prihodnjih 40 let. To je tudi območje medveda, tu naj bi bili še orli, gamsi in so tudi zaščitene rastline, in vse to je treba čuvati,« poudarja župan. »To smo storili zato, ker preprosto ni bilo več vzdržno, promet je postal velika težava. Parkirišče smo zdaj prestavili in ljudje lahko gredo od tam peš, kar jim vzame nekaj minut.«Občinski odlok vožnje do objekta na Iški 28 sicer ne prepoveduje za organizirane skupine z avtobusi, prav tako je dovoljena vožnja z motornimi vozili za lastnike zemljišč in najemnike objektov. Na območju je prav tako dovoljeno izvajanje gozdne in kmetijske dejavnosti kot tudi izvajanje lova.