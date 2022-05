Izposoja koles znotraj obvoznice in do parkirišč P+R

V nadaljevanju preberite:

Barjanska cesta je neposredna povezava parkirišča P+R Barje s središčem Ljubljane – tako za vožnjo z mestnim avtobusom kot s kolesom, tudi s sposojenim v sistemu Bicikelj. Na večjem delu Barjanske ceste so že urejene kolesarske steze, predvidoma do konca maja pa bo obnovljen tudi odsek med Gradaščico in križiščem pri filozofski fakulteti na začetku Slovenske ceste.