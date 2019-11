Janković: Gradnjo kanala C0 bomo nadaljevali

Ljubljanska občina bo nadaljevala gradnjo kanalizacijskega kanala C0 v skladu s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, je poudaril župan Mestne občine Ljubljana. Državnemu zboru pa je očital, da projekt spodkopava zgolj zaradi njegovega priimka.Janković je povedal, da so na občini nameravali sami predlagati izvedbo predhodnega postopka v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za del kanala, za katerega teh še nimajo - gre za okoli 150 metrov kanala. A jih je Agencija RS za okolje (Arso) prehitela in v četrtek sama napovedala izvedbo takega postopka.Janković je sicer prepričan, da so sklepi izredne seje DZ s prejšnjega petka posledica politiziranja projekta, ki je pripravljen strokovno in je dober za okolje ter pomemben za tri občine - Ljubljana, Vodice in Medvode. »Očitno sem kot tarča priročen za leve in desne,« je komentiral dejstvo, da je DZ poziv k zaustavitvi projekta sprejel brez glasu proti.Direktor javnega podjetja Voka Snagaje dejal, da ga žalosti, da se je strokovna debata sprevrgla v politiziranje in da je odličen okoljski projekt končal v parlamentu z negativnim predznakom. Zagotovil je, da voda v Ljubljani »ni in ne bo oporečna in nikakor ne bo nobene nevarnosti za vodooskrbo«.