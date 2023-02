Janković neomajno podpira Poplas Susičevo

Ljubljanski župan Zoran Janković se na današnji novinarski konferenci ni mogel izogniti vprašanju, ali podpira predlog za izplačilo nagrade Antoniji Poplas Susič, direktorici ZD Ljubljana. O nagradi za delovno uspešnost v letu 2021 v višini dobrih tisoč evrov bodo namreč mestni svetniki odločali na seji, sklicani za 27. februar. Svetniški klub Levice je že izrazil ostro nasprotovanje izplačilu te nagrade.

Iz gradiva za sejo mestnega sveta je razvidno, da bi Poplas Susičeva za leto 2021 za mesto direktorice ZD Ljubljana za obdobje med aprilom in decembrom 2021 prejela 993,81 evra bruto. Za delo namestnice direktorja za razvoj dejavnosti za obdobje od januarja do aprila 2021 pa bi prejela 116,17 evra bruto.

»To izplačilo je bilo enkrat že odobreno, in sicer lani na seji mestnega sveta, gre pa za popravek v izračunu nagrade v višini tisoč evrov. In če je to problem v tem mestu in v tej državi, potem ta država nima nobenega problema,« je ocenil Janković. In dodal, da spoštuje delo sveta zavoda ZD Ljubljana, ki je tudi predlagal dodatek k plači direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič, zato bo predlog za izplačilo nagrade »absolutno podprl«.

Pravilnika ne bi spreminjal

Pogoje za določitev višine dodatka za redno delovno uspešnost za direktorje zdravstvenih zavodov sicer določajo zakon o sistemu plač, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju ter pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javnih ustanovah s področja zdravstva. Delovno uspešnost pa določajo poslovna uspešnost zavoda, strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe in razvojna naravnanost zavoda.

Na vprašanje, ali bi bilo torej treba spremeniti pravilnik o določanju merila za delovno uspešnost, pa je Janković odgovoril, da ne. »Mislim, da odraža prav to, kar se dogaja v zdravstvu,« je zatrdil. In dodal: »Trdim, da je Antonija Poplas Susič odlična direktorica in da izvaja prave ukrepe.« Po županovih besedah so sicer plače direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana izjemno, celo neupravičeno nizke.

Je pa Janković med drugim povedal še, da so se z vodstvom UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom že dogovorili, da bo občina na območju Povšetove zagotovila od 120 do 150 parkirnih mest za nižji medicinski kader, predvsem za tiste zdravstvene delavce, ki se v Ljubljano vozijo na delo.

Levica proti nagrajevanju

»Po nekaterih podatkih je v Ljubljani brez osebnega zdravnika celo 15.000 posameznikov. Iz ljubljanskega zdravstvenega doma pa je v zadnjih dveh letih odšlo kar 30 odstotkov vseh zdravnikov in veliko drugega osebja. Zato nasprotujemo določitvi in izplačilu redne delovne uspešnosti vodstvu ZD Ljubljana in predlagamo umik odločanja o tem s seje mestnega sveta.«

Tako so sporočili iz stranke Levica, ki ima sicer v mestnem svetu štiri svetnike. Kot pravijo, se dostopnost primarnega javnega zdravstva v prestolnici slabša že dlje časa, na kar so v stranki tako na lokalni kot na državni ravni opozarjali že leta. Pri tem so vodstvoma MOL in ZD Ljubljana predlagali številne ukrepe.

»Pred kratkim smo skupaj z drugimi opozicijskimi svetniki in svetnicami v mestnem svetu želeli razpravljati o zdravstveni situaciji v Ljubljani, a je koalicija Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda s proceduralnim manevrom razpravo opozicije preprečila,« še dodajajo v Levici, zato je po njihovem mnenju »uvrstitev točke o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici na dnevni red naslednje seje mestnega sveta vrhunec sprenevedanja vodstva ZD Ljubljana in MOL«.

Po njihovem mnenju bi moralo vodstvo ZD Ljubljana za nastalo situacijo pomanjkanja zdravstvenega kadra, slabe organizacije dela in ogromnega števila neopredeljenih pacientov prevzeti svoj del odgovornosti. Namesto tega pa si želijo izplačati dodatno plačilo za delovno uspešnost, še dodajajo v stranki Levica.