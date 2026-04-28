Janković: Za referendum o parkiranju milijon evrov

Po zagotovilih župana Zorana Jankovića bodo na MOL spoštovali voljo prebivalcev glede razpisa referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v občini. Po županovi oceni bo izvedba morebitnega referenduma stala nekaj manj kot milijon evrov. Je pa Janković danes znova izpostavil prednosti novega režima parkiranja.

Medtem ko pobudniki referenduma o spremembah odloka, ki širi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, poudarjajo, da je treba narediti konec nepremišljenim parkirnim ukrepom, ki temeljijo na nepopolnih informacijah in nekakovostnih podatkih, je župan prepričan, da je ukrep dober.

Jankovič je danes spomnil, da je bil pred spremembo odloka v ljubljanski občini v veljavi ureditev, ki je temeljila na načelu treh dovolilnic na eno stanovanje. Novi, spremenjeni odlok pa zagotavlja prvo dovolilnico samo za tiste prebivalce, ki imajo vozilo in nimajo svoje garaže in parkirnega mesta. »Trdim, da je to bolj pravičen sistem, « je poudaril.

Spomnimo, da novi odlok o parkiranju v soseskah med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih naseljih plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Zoran Janković meni, da je pobuda za razpis referenduma o parkiranju v soseskah del predvolilne kampanje pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Foto Blaž Samec

28. maj je dan D

Janković je danes tudi spomnil, da je za 18. maj na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo v začetku februarja zoper MOL prav zaradi novega parkirnega režima vložili prebivalci Štepanjskega naselja. Za 20. maja pa je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

Če bo pobuda za referendum uspešna, bodo na občini spoštovali voljo prebivalcev in na izredni seji mestnega sveta razpisali referendum, je napovedal Janković. »Če zberejo podpise, absolutno gremo na referendum. To bomo vedeli 28. maja,« je dodal. Izvedba morebitnega referenduma pa bi po njegovi oceni stala nekaj manj kot milijon evrov.

Ponovil je svojo oceno, da je pobuda za razpis referenduma, ki so jo podprle tudi razne druge civilne iniciative v mestu, že del predvolilne kampanje pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Na mizi tudi referendum o sežigalnici

Sicer pa je v pripravi tudi predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici v prestolnici. Po Jankovićevih besedah bodo odločitev o morebitnem referendumu sprejeli po javni tribuni v kinu Šiška, na katero bodo povabili strokovnjake, tako zagovornike kot tudi nasprotnike sežigalnice. Na vprašanje, ali bi bil posvetovalni referendum o sežigalnici lahko na isti dan kot morebitni referendum o parkiranju, pa je župan ocenil, da se to časovno ne bo izšlo.